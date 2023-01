El presidente de AEW, Tony Khan, también es conocido por ser, junto a su padre Shad Khan, propietarios de los Jacksonville Jaguars de la NFL y del Fulham F.C. de la Premier League de Inglaterra. De manera particular, los Jaguars jugaron la noche de este sábado su primer partido de postemporada de la liga de fútbol americano profesional desde el 2017, logrando una remontada histórica de 27 puntos en contra para ganar el juego por un marcado de 31-30, clasificando a la siguiente ronda.

Una vez más, el mandamás de AEW recurrió a su cuenta de Twitter para referirse a la victoria -improbable una hora y media antes de la conclusión del juego- de los Jacksonville Jaguars, felicitando nuevamente a su entrenador, jugadores y fanáticos del equipo.

Thank you to every single @Jaguars fan, and a huge thank you to the fans at @TIAABankField tonight, and huge thanks to Doug Pederson and every Jaguars player and the whole team staff, and congratulations all of you for tonight's home playoff win! What a great team win!

GO JAGS! pic.twitter.com/ko0hIa8c6T

— Tony Khan (@TonyKhan) January 15, 2023