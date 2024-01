Tony Khan anuncia el regreso de los rankings a AEW

A fin de concederle a su producto un tono más «deportivo», AEW quiso escenificar un sistema de rankings desde el inicio de su cronología de eventos que de alguna manera justificara la concreción de cada nuevo retador por un título. Sin embargo, hacia finales de 2022 este elemento fue desapareciendo, o más bien, perdiendo relevancia, como informaba entonces Dave Meltzer: «No han quedado descartados, pero han perdido importancia. Hubo una decisión de no darles tanto énfasis en televisión, pero siempre pueden volver a hacerlo».

De hecho, no tuvo ninguna en 2023. Y tampoco se esperaba que la tuviera en 2024, pero Tony Khan acaba de anunciar que las clasificaciones van a volver. Por ahora, solo sabemos esto, pero el mismo anuncio pone sobre la mesa algunas preguntas, como cuál es el motivo de que hayan cambiado de opinión o si tienen previsto realizar algún cambio con respecto al sistema anterior. Iremos respondiendo a todas próximamente. De monto, vamos con las palabras del presidente de AEW en X:

«¡Las clasificaciones regresarán a AEW en el futuro, a partir de este mes! AEW está teniendo un enero muy emocionante, y este es solo el comienzo de un increíble 2024 para AEW y nuestros fanáticos. ¡Gracias a todos por ver Saturday Night Collision ahora mismo en TNT!».

The Rankings are coming back to AEW going forward, starting this month!@AEW is having a very exciting January, and this is only the beginning of an amazing 2024 for AEW and our fans.

Thank you all watching Saturday Night #AEWCollision right now on @TNTdrama!

— Tony Khan (@TonyKhan) January 21, 2024