Tony Khan opina de las apuestas legales en la WWE

WWE está en conversaciones con los reguladores estatales de juegos de azar en Colorado y Michigan para legalizar las apuestas en partidos de alto perfil, según pudimos saber unas semanas atrás. Todavía no se ha cerrado nada en este sentido pero continuamos dentro de la misma conversación para conocer la opinión de Tony Khan, pues por ella -y por la posibilidad de que AEW también lo haga- le preguntaron recientemente en The Bet Las Vegas & The Sporting Tribune.

This Wednesday, 3/29

St. Louis, MO

Wednesday Night #AEWDynamite

Live on TBS IWGP US Heavyweight Title Match@KennyOmegamanX vs @RealJeffCobb The amazing Kenny Omega defends the IWGP US Title vs. Jeff Cobb, who aims to bring the belt back to United Empire, THIS WEDNESDAY on TBS! pic.twitter.com/o8T0KxiZVG — Tony Khan (@TonyKhan) March 27, 2023

> Tony Khan, WWE y las apuestas legales

“Ya lo estamos haciendo. Es interesante ver todo esto sobre eso porque Draftkings tiene una gran asociación con AEW y están ofreciendo proposiciones en todos los eventos. Es un gran patrocinio para nosotros el de DraftKings, y ha estado sucediendo. Si a la gente le gustaría obtener acción en los grandes eventos, específicamente Double or Nothing, con frecuencia hay excelentes complementos y apuestas de una lucha estelar de Double or Nothing, y algunos detalles durante el evento. Cuando Double or Nothing llegue a Las Vegas, podrán apostar en ello en DraftKings. Son un gran patrocinador para AEW y ha sido una gran asociación. He leído algunas cosas sobre potencialmente más de ese tipo de situaciones, pero desde nuestro punto de vista ya estamos haciendo mucho actualmente con DraftKings “.

El presidente All Elite también habla de si su compañía está cerca de realizar un centenar de eventos anuales:

“Nos estamos moviendo hacia ese número, ciertamente. Hay 52 Dynamites en vivo cada semana, estamos en vivo en TBS, entre esos programas, los eventos pay-per-view, los especiales de Rampage Live y ahora los shows de House Rules. Estamos cada vez más cerca de ese número”.

¿Qué te parecen las palabras de Tony Khan?