Bryan Danielson recuerda su rivalidad con The Miz

Una de las principales historias de Bryan Danielson durante sus años en la WWE fue con The Miz. Ya desde sus inicios, cuando eran concursante y maestro en NXT, antes de que la marca amarilla tomara forma. De ahí sacaron una rivalidad que nunca finalizó y que los llevó a ambos a protagonizar juntos momentos realmente importantes en los últimos tiempos de la compañía, vease aquel segmento en Talking Smack en 2016. De lo que compartieron juntos estuvo hablando recientemente el luchador de AEW en el South Kongress Podcast.

> La rivalidad de Bryan Danielson con The Miz

“Por mucho que no me guste como ser humano, Miz realmente me ayudó y me dio una buena historia y un trampolín en la WWE. Todo es cómo lo tomas, cómo se desarrolla. No creo (que sea una degradación), no. Si te dan la oportunidad de mostrar a la gente lo que puedes hacer, es un gran punto de partida porque, al menos, a los fanáticos no les gusta el Miz. Si puedes entrar, y eres lo suficientemente bueno, si entras y tienes un gran programa con él, es una gran plataforma de lanzamiento“.

En estos momentos, el ‘Dragón Americano’ se está recuperando de su lucha contra MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en Revolution 2023. No hace mucho, contaba que está teniendo muchos dolores, mientras hablaba de cómo sus hijos viven estas situaciones, sin entender que una parte de daño no es físico sino mental. Al mismo tiempo, The Miz está dejándose llevar por la corriente de la WWE, sin tener una trama concreta, pero participando aquí y allá, como últimamente en la de Becky Lynch y Bayley o Seth Rollins y Logan Paul.

