Tony Khan: «Jack Perry está haciendo cosas geniales en NJPW»

El presidente de AEW, Tony Khan, ha respaldado públicamente a Jack Perry, quien desde hace unos meses se fue de AEW para aparecer por sorpresa haciendo su debut en NJPW. Allí, rompió simbólicamente su contrato con AEW, y desde entonces, ha estado diciendo que se siente un chivo expiatorio de Khan y de AEW.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Liam Crowley de Comic Book, Khan aseguró que está feliz de ver la gran etapa que ha tenido últimamente Jack Perry en NJPW, que es una de las empresas aliadas de AEW. Khan resaltó el hecho de que, en tan solo semanas, un joven gladiador como Perry haya podido establecerse como una estrella y en el gusto del público nipón. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Tony Khan felicita a Jack Perry por el éxito que ha tenido en NJPW

«Creo que tienes que mantener la sintonía para ver si lo que está haciendo Jack Perry en NJPW será llevado a AEW. Absolutamente, Jack está haciendo cosas geniales en New Japan. La Copa de New Japan, ha tenido una gran racha. Se ha establecido allá. Él siente que es ‘El Chivo Expiatorio’, pero está haciendo cosas geniales y está luchando para una gran promoción y ha sido genial seguir el progreso de Jack en New Japan y creo que ha hecho un trabajo excelente allí».

Recientemente, Perry finalizó su primer tour con NJPW. Y aunque aseguró que está buscando seguir dominando NJPW en el futuro, se desconoce si pronto volverá a aparecer en las pantallas televisivas de AEW, o tras un descanso, volverá a la acción en NJPW.