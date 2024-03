Eddie Kingston: «Kazuchika Okada, eleva el título»

Kazuchika Okada es el nuevo Campeón Continental AEW. Venció a Eddie Kingston en el episodio de AEW Dynamite del 20 de marzo. «The Rainmaker» solo necesitó 14 días para ganar su primer título en la casa Élite, así que es el fichaje más rápido de la historia en hacerlo. ¿Dejará más huellas en la compañía durante su reinado? Eso espera «The Mad King». Una vez terminado el combate, realizó una entrevista tras bastidores en la que envió un mensaje a Okada.

► Okada, nuevo Campéon Continental AEW

«Eso me enfureció. ¿Viste eso, cómo tuvo todos los fuegos artificiales después de ganar? Nah, eso no soy yo. Ya no soy así. No voy a… Okada, fuiste el mejor hombre esta noche. Humilde en la victoria y humilde en la derrota. No hay nada… dios, no hay nada más que pueda decir. Mis emociones están por todas partes. Luché tan duro para convertirme en Campeón Triple Corona y acabo de perder uno de los títulos. Es duro. Es duro. Ni siquiera han pasado diez minutos. Me revisaron los médicos y tú estabas como, ‘Hey’.

«El problema es que no es un problema. Debo cuidar mis palabras. Las palabras tienen poder. Aquí está la cosa. Tengo que superar esto rápido porque tengo que defender el título mundial de Ring of Honor contra ti, Mark, en Supercard. Esto me motivará. Esto me pondrá en marcha. Esto me llevará a Supercard. La última cosa que voy a decir, les estoy dando mi corazón aquí.

«La última cosa que voy a decir es, Okada, sé que estás con los Bucks y sé que les gusta ser tontos y les gusta medir fuerzas, y a los Bucks les gusta golpear bajo. No estoy en contra de todo eso. Lo he hecho, probablemente lo vuelva a hacer alguna vez. Estamos en una pelea. Pero sostén ese campeonato con orgullo. Sostén ese campeonato como sostenías el título mundial IWGP. Haz que ese título signifique algo, construye sobre él. Di lo mejor de mí. Ahora tú tienes que hacerlo. Es lo único que pido. ¿Lo respetarás? Probablemente no. Pero todavía tengo que preguntar».

