Rikishi: «Jimmy Uso, Jey Uso… ¡Demuestren de qué están hechos!»

Ya se confirmó que Jey Uso y Jimmy Uso, The Usos, serán los terceros hermanos de la vida real que competirán en una lucha en mano a mano en WrestleMania, luego de Owen Hart vs. Bret Hart y de Matt Hardy vs. Jeff Hardy.

Ambos llevan meses enfrascados en una rivalidad, desde que Jey Uso dijo no estar de acuerdo con lo que su primo, Roman Reigns, estaba y su hermano, Solo Sikoa, estaban haciendo con WWE en The Bloodline. Además, Jey estaba enojado, porque Jimmy obtenía muchas más oportunidades que él. Jey Uso tuvo que irse Raw para alejarse de ellos, pero ni así se liberó completamente de estos.

It’s TIME to show the World just what you boys are made of #UsoMania40

Know this Yeet or No Yeet WE ALL WIN especially the great wwe universe fans. They stood by us since day one @thesamoandynasty family . To say I’m proud is an understatement.

World Sit back and watch history… pic.twitter.com/CMRsLQWnbI

— RIKISHI FATU (@TheREALRIKISHI) March 19, 2024