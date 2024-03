Rob Van Dam: «Espero ver cómo se defenderá Vince McMahon»

La reconocida figura de la lucha libre profesional, Rob Van Dam, quien desde el año pasado lucha de forma esporádica y es gran estrella en AEW, ha vuelto a hablar recientemente de la polémica en torno a Vince McMahon y la demanda que una mujer interpuso ante él por supuestos actos abusivos.

Lo hizo en la más reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD, en donde reveló que él ya leyó todo el escrito de acusación en contra de McMahon, y que considera que haya sido consensuado o no lo que pasó, son cosas «espantosas» y difíciles de defender. De hecho, aseguró que espera con ansias saber de qué forma McMahon y su equipo jurídico se defenderán de tan fuertes acusaciones. Estas fueron sus palabras:

► Rob Van Dam ha hablado del caso Vince McMahon y ve difícil que haya una buena teoría de defensa

«¡Qué locura, hermano! Leí toda la acusación de 67 páginas para tener mi propia perspectiva de todo. Siento que incluso si todo fue consensuado, todavía lo encuentro muy perturbador y casi siento que no quiero saber más al respecto.

«¡No puedo esperar a escuchar qué dice la defensa, ¿verdad? Tipo, denos algo, ¡vamos! Pero también puedo imaginar que la defensa podría sacar algún movimiento increíble que desmienta un montón de cosas que simplemente asumimos como hechos o al menos ponga mucha presión de su lado».