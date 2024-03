En SummerSlam 2021, Becky Lynch regresó a las pantallas después de una larga pausa debido a su embarazo y posterior nacimiento de su pequeña hija. The Man recibió una gran respuesta del público, justo cuando la entones Campeona SmackDown, Bianca Belair, tenía previsto defender su título contra Carmella. Sin embargo, Becky se deshizo de Mella y tomó su lugar en el combate, mismo que duró apenas 26 segundos con la victoria de The Man, acabando así con el dominio y reinado de la EST.

► El «squash» de Becky Lynch fue idea de Vince McMahon

Becky Lynch ha tenido un mes agitado en su camino hacia WrestleMania 40, donde se enfrentará ante Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil. En paralelo, decidió lanzar el libro con su autobiografía, titulada ‘Becky Lynch The Man: Not Your Average Average Girl’, mismo que revela muchas cosas interesantes, incluyendo lo sucedido en aquel SummerSlam 2021.

En su autobiografía, Becky Lynch mencionó que vio a Bianca Belair llorando detrás del escenario y subió para asegurarle que le devolvería el favora cuando fuera el momento adecuado, lo cual sucedió cuando Lynch fue derrotada por Bianca durante el combate titular que ambas tuvieron en WrestleMania 38. Además, The Man también declaró que fue idea de Vince McMahon seguir adelante con el plan del squash y ninguna de las dos Superestrellas tuvieron voz en la decisión del entonces mandamás de la WWE.

Al final del día, y cuando se pensaba que Bianca Belair perdería el impulso ganado con su derrota ante The Man, esta siguió en la órbita titular persiguiendo el oro de Lynch, hasta que las cosas resultaron con un final feliz para ella en WrestleMania 38, e incluso, volviendo a derrotarla en SummerSlam 2022 en una revancha.

Mientras tanto, el libro de Becky Lynch saldrá a la venta este 26 de marzo, pero los fanáticos ya pueden reservarlo por las distintas plataformas.