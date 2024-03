Tommaso Ciampa está emocionado por ir con Johnny Gargano a luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE en WrestleMania 40.

#DIY, Awesome Truth (R-Truth y The Miz) y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) se han clasificado para el combate de escaleras por el título que tienen The Judgment Day (Finn Bálor y Damian Priest). Todavía quedan por confirmarse dos equipos.

► La emoción de Tommaso Ciampa

«9 años en la WWE. 19 años como luchadores profesionales. Todavía no lo he asimilado realmente.

Al niño de 5 años que tenía un sueño: ¡vas a Wrestlemania!

A los fans: tienen nuestro agradecimiento eterno.

A los Creed: nada más que amor y respeto.

A mis padres y hermanos: gracias por su orientación y amor incondicional.

A mi esposa: gracias por creer en mí durante mis horas más oscuras.

A mi hija: encuentra tu pasión en la vida y sé implacable en su búsqueda.

A Johnny: estoy muy orgulloso de nosotros«, escribe Ciampa en Instagram.

¿Serán ellos los vencedores? Nunca han sido campeones en el elenco principal pero sus carreras en NXT son históricas, juntos e individualmente.

En espera de conocer más sobre la lucha, justo después de clasificarse Ciampa comentaba:

«Te diré esto. Crecí siendo fan de Rocky Balboa y fan de la WWE. Amo esta industria, y el hecho de que vayamos a Filadelfia, se lo dije a mi esposa el otro día, no es todos los días que tienes la oportunidad de asegurar tu boleto a WrestleMania. Hemos estado esperando toda nuestra vida una oportunidad, y llegó esta noche, y no íbamos a dejarla pasar, y amo a los Creed. Les tengo un respeto enorme. Tendrán tantos WrestleManias en su futuro. Pero esto, Filadelfia, WrestleMania 40, este es nuestro momento.

«Esta es la mayor lucha de escaleras en la WWE, que yo sepa. 12 hombres en una lucha de escaleras nunca se ha hecho antes. Esto va a ser una locura. El objetivo de todos es robar el espectáculo en WrestleMania. Vamos a robar el espectáculo en WrestleMania. En el proceso, vamos a llevarnos los títulos de parejas que nos han eludido durante toda nuestra carrera de nueve años en la WWE. Va a ser una noche genial».