Ava Raine acaba de debutar en NXT como una nueva Superestrella de segunda generación. Ella es la hija de The Rock. Mientras tanto, en otro nivel, The Usos, hijos de Rikishi, están triunfando como Campeones de Parejas Indiscutibles. En la marca amarilla se encuentra también Bron Breakker, el actual Campeón NXT e hijo de Rick Steiner. Al mismo tiempo, Cody Rhodes se está recuperando de su grave lesión para volver a la acción en 2023 con toda la fuerza. Y hace unas horas estábamos hablando de si el hijo de Bobby Lashley podría seguir sus pasos.

► Hook, el favorito de Tony Khan

De los luchadores de segunda generación estuvieron hablando recientemente Tommy Dreamer, Mickie James y Tony Khan en Busted Open Radio. Dreamer señaló a Randy Savage, el hijo de Angelo Poffo, como su favorito, antes de que Khan apuntara a Hook, hijo de Taz, quien actualmente trabaja en AEW. «The Innovator Of Violence» dijo que aunque el joven luchador no habla mucho tiene un aora a lo James Dean, la leyenda de Hollywood. En All Elite Wrestling encontramos a otros luchadores de segunda generación como Brock Anderson, Brian Pillman Jr. o Austin y Colten Gunn.

«Bueno, es difícil vencer al Macho Man. Lo escuché justo cuando me estaban conectando. Eso es realmente bueno. Personalmente soy muy partidario de Hook. Hook es un asesino apuesto y de corazón frío».

Otro luchador de segunda generación es Dominik Mysterio, y justamente hace poco Disco Inferno lo comparaba con Hook:

“Definitivamente Dominik (es mejor). De acuerdo, porque número uno, escuché que un pajarito me dijo que Hook no está realmente tan involucrado en la lucha libre profesional como pensarías. Escuché que quiere ingresar al diseño de moda (…) Pero Dominik está involucrado, y está mejorando, y podría decirse que en este momento tiene más calor que nadie en cualquier programa«.