Tony Khan desmiente el rumor de que comprará NJPW

Últimamente, surgió el rumor de que Tony Khan estaría camino a comprar NJPW, pero durante la conferencia de prensa previa a WrestleDream el presidente de AEW lo desmintió. También le preguntaron por sus palabras sobre que el evento dará inicio a una nueva era en la compañía, sin embargo, en este caso no aclaró anda.

Young Bucks.

The Gunns.

Orange Cassidy and Hook.

Lucha Bros. Who's walking away with an @AEW tag team title shot? 🏆 Watch #AEWWrestleDream this Sunday at 8pm ET streaming live in the B/R app. Tap in to purchase now: https://t.co/ndUA4rlB4V pic.twitter.com/bloR86wqeD — B/R Wrestling (@BRWrestling) September 26, 2023

► Tony Khan no comprará NJPW

«Me sorprendió un poco cómo aumentó esa especulación y, en particular, la naturaleza transaccional de la misma. Tenemos una gran asociación en este momento y estamos logrando cosas excelentes con New Japan Pro Wrestling. Me sorprendió ver eso. En general, he disfrutado mucho trabajando con New Japan durante casi dos años. Hemos tenido dos grandes eventos de Forbidden Door y hemos enviado a varios de los principales luchadores de AEW a Japón para luchar en Wrestle Kingdom y en shows destacados. Hemos trabajado juntos en Estados Unidos. Hay personas en AEW que han ayudado a desarrollar New Japan y personas de New Japan que han ayudado a desarrollar AEW o Ring of Honor. Quiero seguir esa asociación durante mucho tiempo y en este momento tenemos algo muy bueno en marcha. Me sorprendió un poco la especulación, no sé de dónde provino. Probablemente sea un buen momento para que haya mucha especulación en vísperas de WrestleDream, y me alegra que muchas personas estén hablando, ciertamente ese video, con todos los grandes clips de Mr. Inoki y las principales estrellas de hoy, creo que hizo que la gente hablara y fue algo positivo«.

SUNDAY | October 1st#AEWWrestleDream LIVE on PPV@ClimateArena Seattle, WA TBS Championship

Kris Statlander (c) vs. Julia Hart The TBS Title is on the line as the challenger @TheJuliaHart of the House of Black takes on the champion @callmekrisstat! 🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/DV2ws4mMdR — All Elite Wrestling (@AEW) September 25, 2023

«Definitivamente no tengo intención de aclarar esos comentarios. Quiero que la gente compre el pago por visión. Creo que Internet se dejó llevar con la especulación basada en, no sé en qué. Me encantaría que alguien retrocediera y buscara quién fue la primera persona en decir eso y rastreara de dónde vino la especulación. Ciertamente, no sé si ese aspecto en particular es muy creíble. Hay puntos que se pueden conectar en la lucha libre y hay cosas de las que estoy muy emocionado que hemos estado haciendo, y he hecho afirmaciones audaces antes y siento que he sido respaldado por ellas. Hemos avanzado mucho, hemos dado grandes pasos para hacer cosas nuevas este año, en particular, 2023 ha sido nuestro año más aventurero y quiero seguir haciendo cosas aventuradas y hacer que la gente hable de AEW y, con suerte, ganar nuevos seguidores para AEW. Creo que hemos desmentido algunas especulaciones y estaría encantado de desmentir la especulación que dice que eso es lo que estaba insinuando, porque no sé de dónde comenzó ese rumor en particular. Creo que este año también hemos construido nuestra reputación de una manera muy sólida. Sin revelar completamente todo lo que estamos trabajando, realmente creo que va a ser el comienzo de una nueva era de lo que estamos haciendo en AEW y estoy muy emocionado por ello«.

NEXT SUNDAY#AEWWrestleDream LIVE on PPV@ClimateArena Seattle, WA TNT Title

Christian Cage (c) vs. Darby Allin NEW TNT Champ @Christian4Peeps will put the title on the line against former champ and rival @DarbyAllin in a 2 out of 3 falls match! 🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/YZ4PfOXZZx — All Elite Wrestling (@AEW) September 24, 2023