Tony Khan anunció a Will Washington como nuevo directivo de AEW

Tony Khan se sigue rodeando de personas que conozcan de lucha libre, por lo cual contrató a Will Washignton, conocido creador de contenido para podcast.

Por medio des sus redes sociales, Khan anunció la llegada a AEW de Washington.

He's the new AEW Wrestling Administration Coordinator,

working in many areas of wrestling: live events, social media, creative, PR,

he has a great wrestling mind,

he's here backstage TONIGHT at Wednesday Night #AEWDynamite live on TBS, and it's official, @WilliamRBR is All Elite! pic.twitter.com/QTXIx1qroU

— Tony Khan (@TonyKhan) May 3, 2023