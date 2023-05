Tony Khan insulta fuertemente a Nick Khan

Sin duda alguna, la gran noticia del día en la lucha libre profesional es que, en su primer día de preventa, AEW logró vender más de 36 mil boletos para ALL IN LONDON, show que se realizará el próximo domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium, mítico estadio de fútbol ubicado en Wembley, Inglaterra.

El dueño y Presidente de AEW, Tony Khan, celebró con bombos y platillos este gran hito para AEW. Sin embargo, se enojó bastante cuando el reconocido periodista de boxeo en ESPN, Mike Coppinger, aseguró que escuchó de una fuente que AEW solamente iba a poner a la venta 40 mil boletos para este show.

► Tony Khan ataca a Nick Khan y Mike Coppinger

Khan negó con vehemencia esta situación, y hasta aprovechó para atacar a Nick Khan, presidente de WWE, y quien sería o fue en el pasado el manager o agente de negocios de Coppinger. Lo hizo a través del siguiente tuit:

LIES. What a load of crap. Tell your agent Nick Khan to shove it up his ass — Tony Khan (@TonyKhan) May 2, 2023

— Escuché que el Estadio Wembley está programado para vender solo 40 mil boletos para el show de AEW. Muy lejos de la cantidad vendida el pasado abril, cuando estuve en primera fila para la pelea de Tyson Fury contra Dillian Whyte y estaba repleto, con 94 mil personas. No hay nada mejor que la sensación de una gran pelea que va a ocurrir en el Wembley Stadium.

—MENTIRAS. Qué gran carga de mie***. Dile a tu agente, Nick Khan, que se la meta por donde no le da el sol.

Since you carry the credentials of a credible reporter + represent the Worldwide Leader, I'm just curious: who was your source for this, and how can a reporter representing ESPN tweet something about a legit news story that's so blatantly wrong and easily verified as a falsehood? — Tony Khan (@TonyKhan) May 2, 2023

«Dado que llevas las credenciales de un reportero creíble y que representa a ‘El líder mundial en deportes’, solo tengo una curiosidad: ¿Quién fue tu fuente para decir esto, y cómo puede un reportero que representa a ESPN tuitear algo acerca de una ‘noticia verdadera’ que es tan evidentemente incorrecta y fácil de verificar como una falsedad?»

Hearing this guy is a clown. Can’t disclose sources, so please don’t ask me to name names. https://t.co/YJhiefYRA7 — Daniel “Cash” Wheeler (@CashWheelerFTR) May 2, 2023

«Yo escuché que este tipo es un payaso. No puedo revelar mis fuentes, así que, por favor, no me pregunten ningún nombre».