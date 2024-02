Tommy Dreamer analiza el Cody Rhodes vs Drew McIntyre

El combate abridor del reciente Monday Night Raw fue el disputado entre Drew McIntyre contra Cody Rhodes, que a la larga produjo un resultado sorpresivo, ya que The American Nightmare sufrió su primera derrota individual desde que perdiera en WrestleMania 39 ante Roman Reigns. Evidentemente, al igual que en aquella noche, las intervenciones de Solo Sikoa y Jimmy Uso de The Bloodline ayudaron a McIntyre a obtener la victoria.

► Tommy Dreamer disfrutó el combate entre Cody Rhodes y Drew McIntyre

Durante el episodio reciente del podcast Busted Open Radio, la leyenda de ECW, Tommy Dreamer, dio su punto de vista sobre el combate que protagonizaron Cody Rhodes y Drew McIntyre el pasado día lunes.

«Pensé que fue un combate sólido, muy sólido. Ambos muchachos trabajaron súper duro. Bully Ray y yo hemos estado en el ring con ellos, sabemos lo que aportan. Fue un enfrentamiento muy, muy físico. Disfruté toda la narración. Si no puedes ver el resurgimiento en Drew, ha pasado al siguiente nivel, lo cual es muy bueno de ver porque muchos muchachos, después de haber estado allí tanto tiempo, encajan en su papel. Pero él realmente dio un paso adelante, y luego vimos un final muy, muy sorprendente. Y al ser sorprendente, creo que es la primera derrota que Cody ha sufrido en mucho tiempo. Vimos al árbitro distraído, un montón de cosas buenas que enojaron mucho, mucho a la gente. Siguen haciendo ver a Drew como el tipo malo.»

Si bien la derrota de Cody Rhodes fue algo que no todos querían ver, este tuvo su atenuante y Dreamer considera que esto puede aportar a la historia que The American Nightmare tiene con Roman Reigns y The Bloodline, sin afectar mayormente su impulso. Por otro lado, esta importante victoria de McIntyre lo posiciona como el gran favorito a ganar Elimination Chamber este fin de semana.