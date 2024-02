¿WWE encontrará en Natalya a una nueva guionista?

Si pensamos en qué estará haciendo Natalya una vez su carrera como luchadora termine nos imaginamos que seguirá dirigiendo su escuela de lucha libre, The Dungeon 2.0, así como quizá llevar a cabo ese mismo rol de luchadora en el Centro de Rendimiento de WWE. Posiblemente los papeles de manager o comentarista no serían los indicados para ella. ¿Y Gerente General de la división femenil? ¿O guionista? De esta última opción habla «The Queen of Harts» durante una reciente aparicion en Busted Open Radio.

► Natalya, ¿futura guionista de WWE?

«Permíteme decirte, nuestro equipo de escritores enfrenta un desafío monumental. Mi esposo, TJ, siempre lo remarca, siempre dice: ‘Nadie comprende lo complicado que es organizar el show’. TJ, quien es productor y trabaja de cerca con los escritores, insiste en esto. Siempre recalca: ‘Nunca sabes cuándo alguien se lesiona, contrae COVID o está atravesando una situación complicada’. Creo firmemente que los escritores enfrentan una tarea colosal debido a la diversidad de intereses que deben atender.

«Y siendo honesta, a veces, requiere mucho equilibrio de egos, ya que todos aspiran a ser los mejores, a proteger su estatus, a estar en la cima. Todos sueñan con encabezar WrestleMania y ser ‘El Elegido’. Pero en ocasiones, se necesita una novia, y otras veces, una dama de honor. Los escritores se enfrentan a un reto titánico. Nunca digas nunca. En mi caso, tengo muchas cosas emocionantes en camino que implican escritura, creación y celebración de mi carrera y logros. Jamás descarto la posibilidad de seguir contribuyendo en la WWE, pero estoy particularmente entusiasmada con mi crecimiento personal. El 2024 será un año de grandes oportunidades y desarrollo.»

¿Qué opinas de la carrera de Natalya?