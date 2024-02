Michael Bisping cree que la alineación del UFC 300 está recibiendo críticas injustificadas.

El evento principal del UFC 300 tardó en anunciarse, pero finalmente se hizo público el sábado que el campeón de peso semipesado Alex Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) defenderá su título contra Jamahal Hill (12-1 MMA, 6-1 UFC) el 13 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Muchos veían la pelea como una elección decepcionante para encabezar el histórico evento numerado, pero Bisping está muy en desacuerdo.

«Una noticia fantástica, una pelea brillante«, dijo Bisping a TNT Sports sobre Pereira vs. Hill. «Quiero empezar dando las gracias a Dios porque ¿podemos dejar de hablar de ello ahora? Es de lo único que se ha hablado»: ¿Cuál será el evento principal de UFC 300? Pensé que era un rival fuerte desde el principio. Por supuesto, (Michael) Chandler contra Conor (McGregor) habría sido genial, (Jon) Jones contra Stipe (Miocic) o (Tom) Aspinall habría sido fenomenal, pero sabíamos que eso no iba a suceder.

«Jamahal Hill es el legítimo aspirante número uno. Renunció al cinturón. Alex Pereira, vamos. Un campeón de la división de dos pesos, derrotó a ex campeones, el ascenso a través de las filas en la UFC es fenomenal, y luego lo combinas, la guinda de esta ridícula tarjeta de pelea. No entiendo toda esta charla en línea. La gente sólo critica porque sí. Casi todos los combates podrían ser un evento principal. Es un evento fenomenal».

El cartel actual de UFC 300 incluye:

Campeón Alex Pereira vs Jamahal Hill – por el título de peso semipesado

Campeón Justin Gaethje vs Max Holloway – por el título BMF

Campeón Weilli Zhang vs Xiaonan Yan – por el título de peso paja

Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan

Kayla Harrison contra Holly Holm

Calvin Kattar contra Aljamain Sterling

Jiri Prochazka contra Aleksandar Rakic

Diego Lopes contra Sodiq Yusuff

Jessica Andrade contra Marina Rodríguez

Bobby Green contra Jim Miller

Cody Brundage contra Bo Nickal

Deiveson Figueiredo contra Cody Garbrandt