Después de varios meses de ausencia, Tommaso Ciampa regresó a Monday Night Raw e inmediatamente comenzó una rivalidad con The Miz. Tras superarlo, y luego pasar un tiempo buscando sin éxito a Johnny Gargano, Ciampa centró su atención en un nuevo objetivo: Gunther y el Campeonato Intercontinental WWE.

► Tommaso Ciampa buscará «matar al dragón»

Tommaso Ciampa se enfrentó a Giovanni Vinci en el reciente Monday Night Raw y, ante la mirada atenta de Gunther tras bastidores, logró una impresionante victoria sobre el miembro de Imperium, quien no pudo hacer mayor cosa pese a la presencia de Ludwig Kaiser en ringside.

Durante una entrevista en exclusiva para WWE tras bastidores después de Monday Night RAW, Tommaso Ciampa dejó en claro que está decidido a derrotar a Gunther por el Campeonato Intercontinental.

”El trabajo no está hecho. Dejé claro que Imperium no me eligió a mí, yo elegí a Imperium. La verdad es que elegí a Gunther, si tengo que pasar por Giovanni y Ludwig para llegar a Gunther, llegaré al jefe final.

El título de caballo de batalla fue creado para tipos como yo. Eres el mayor Campeón Intercontinental de todos los tiempos… por ahora. Porque pronto, el dragón será asesinado; yo seré el cazador de dragones. Vamos a entrar al ring, te guste o no”.

Sólo el tiempo dirá si Tommaso Ciampa será quien destrone a Gunther, ahora que la estrella austriaca ya hizo historia como el Campeón Intercontinental con el reinado más largo, pero parece muy decidido a hacerlo. No obstante, no será el único que llevará esas intenciones puesto que Chad Gable y Bronson Reed también expresaron abiertamente su deseo de destronar a The Ring General.