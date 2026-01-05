Tommaso Ciampa planea no renovar contrato con WWE

Aunque tiene 40 años de edad, el talentoso luchador, Tommaso Ciampa, estaría planeando abandonar WWE, empresa para la cual lleva trabajando desde 2015 en una segunda etapa en la que fue mucho más protagonista que en sus años incipientes en WWE, que fue tras instruirse como luchador con Killer Kowalksi, llegando a WWE de 2005 a 2007.

Así lo ha reportado en exclusiva Bodyslam.net, quien dijo que el contrato de Ciampa con WWE está muy cerca de terminar y que el luchador actualmente no está interesando en renovar contrato con WWE.

► Tommaso Ciampa podría abandonar WWE muy pronto

El reporte indica que el contrato de Ciampa con WWE está llegando a su fin y no hay todavía una renovación, además, el luchador no quiere renovar y fuentes dentro de la empresa esperan que no renueve su contrato con WWE.

Eso sí, de momento no se sabe si Ciampa quiere retirarse de la lucha libre, tomarse un tiempo fuera de WWE para descansar o firmar contrato con AEW o irse a cualquier otra empresa.

Si bien a Ciampa le faltó algo para ser gran estrella a nivel individual en WWE, a los fans les gusta su estilo de luchar y su personaje. Lo mejor que hizo en WWE fueron sus dos reinados como Campeón NXT, antes de que se uniera de lleno con su gran rival en estos reinados, Johnny Gargano, con quien fue una vez Campeón NXT.

El primer reinado de Tommaso Ciampa como Campeón NXT tuvo lugar el 18 de julio de 2018, cuando en un NXT le quitó el título a Aleister Black. El campeonato duró en su poder 237 días, pero tuvo que dejarlo vacante tras someterse a una cirugía por una lesión en el cuello que incluso

Tras muchos ires y diretes, Vince McMahon se decidió por llevarlo al elenco estelar de WWE, y allí, junto con Gargano, ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Parejas WWE.

Los fans esperaban que con Triple H en el poder, tanto Ciampa como Gargano tuvieran más protagonismo en WWE, pero esto no ha pasado, motivo por el cual Ciampa estaría pensando en abandonar WWE.