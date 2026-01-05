Cody Rhodes a Red Velvet: «Sé fiel a ti misma»

Red Velvet es la actual Campeona Mundial de la Televisión de Ring of Honor mientras también lucha en AEW o el CMLL. ¿Quieres conocerla un poco más? Para ello, nos hacemos eco de sus declaraciones en una reciente entrevista en Close Up w/ Renee Paquette.

► En palabras de Red Velvet

«Fui una bebé. Y bebé no necesariamente en edad, sino en lo que respecta a luchar para una gran compañía en televisión. Pensaba que lo tenía todo claro. No quiero decir que no supiera lo que hacía, pero no sabía realmente lo que hacía en el sentido de que pensaba que sí, pero aprendí muchísimo. El mundo me vio por primera vez en una gran televisión. La gente vio quién era Red Velvet, vieron muchos de mis buenos momentos y muchos de mis malos momentos. Y cuando digo malos, me refiero a crecimiento, pequeñas lesiones y fallos. He crecido junto con la audiencia de AEW.

El comienzo fue difícil para mí. No creo que supiera en lo que me estaba metiendo una vez que estás bajo un microscopio. Sí, luché un par de años antes de salir en televisión, pero una vez que estás en TV, hay mucha más gente que te conoce. Y los fans fueron duros, había fans de la lucha que eran realmente duros. Recuerdo que Cody me dijo específicamente: ‘Oye, esto se va a poner más difícil. Tienes que tener piel gruesa y lo que digan de ti no define quién eres. Mantente fiel a ti misma’. Necesitaba eso porque estaba acostumbrada a que la gente no me hablara de esa manera; no me conocían. Eso fue algo que tuve que dejar pasar muy rápido y después de los combates simplemente no entrar a internet.

Cody fue uno de los que me tomó bajo su ala desde el principio, igual que Dustin y Brandi. Más adelante, Bryan Danielson también fue muy importante para mí, me ayudó mucho en las partes posteriores de AEW, incluso después de las lesiones. Me enseñó cómo moverme de manera diferente para proteger mi rodilla, y eso fue un buen punto de inflexión. También tuve a Arn Anderson, QT Marshall y muchas otras personas apoyándome cuando llegué, y siempre estaré agradecida por eso.

Luchar con Shaq fue increíble. Estaba tan emocionada de estar en ese combate, aunque no pudimos tocar mucho porque era un tag mixto. Ese combate cambió mi vida y gracias a él conseguí un contrato a tiempo completo en AEW. Fue un gran momento y aunque no era consciente de la magnitud en ese momento, después supe que había sido crucial para mi carrera.

Recuperarme de las lesiones y los contratiempos fue un cambio de vida. Cuando tuve mi primera lesión, fue en la cadera y me ausenté seis meses, sin cirugía. La cirugía de rodilla vino durante un gran torneo, me rompí el menisco, terminé el combate y estaba lidiando con un gran cambio personal: había terminado una relación importante. Mi cuerpo simplemente se apagó, y aunque parezca raro, fue una bendición porque me permitió ir a casa y recuperarme. Aprendí a escuchar a mi cuerpo. Antes ignoraba las señales, ahora sé que mi cuerpo me conoce mejor que nadie y me indica cómo debo cuidarme.

Mi lesión más reciente fue diferente; fue solo un par de meses. Sufrí una lesión durante nuestra gira en México y después otro problema en el hombro. Esta vez no me dejé llevar por un espiral negativo. Tomé la lesión como una oportunidad para mejorar, desarrollarme y regresar más fuerte. Mi mantra ha sido siempre: ‘cada desafío trae un regalo oculto’.

Main eventear en Collision contra Mercedes Moné fue increíble. Desde que empecé a ver lucha a los nueve años, Mercedes me inspiró porque era pequeña como yo y estaba triunfando. Luchar contra ella fue un momento de círculo completo. Quise demostrar que podía estar a su nivel y callar a quienes dudaban de mí. No fue solo una lucha, fue la oportunidad de elevarme como luchadora y mostrar mi mejor versión.

Poder representar a Ring of Honor como campeona de televisión durante 481 días fue especial. Fui la segunda campeona afroamericana-latina y la que más tiempo reinó. Fue un honor ayudar a traer y guiar a nuevas luchadoras, y me siento orgullosa de haber contribuido tanto en ROH como en AEW.

Crecí en una familia de boxeadores; mi papá fue campeón mundial y mi tío también. Aunque no pude verlo pelear mucho, aprendí de su ética de trabajo y su espíritu de lucha. Mi mamá siempre me apoyó, desde que le dije a los nueve años que quería ser luchadora y dejar de bailar. Estuvo en todos los shows que pudo y sigue apoyándome, aunque ahora lo haga desde casa.

Me encanta cocinar y compartirlo. Mi comida favorita es el chicken parmesan, pero también me gusta preparar postres. Aprendí a cocinar un poco más después de una gran ruptura, para poder independizarme y cuidar de mí misma».