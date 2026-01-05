Actualización: ¿Estará Chris Jericho en WWE Raw?

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, ha habido mucha expectativa, rumores y versiones encontradas ne este inicio del 2026, con respecto a la situación laboral de Chris Jericho, si todavía sigue bajo contrato con AEW o si tienen fundamento los rumores de su retorno a WWE.

Lo cierto es que el día de ayer, el Gerente General de Raw, Adam Pearce, creó algo de polémica y dio de qué hablar al utilizar una frase concreta mientras promocionaba una lucha femenil en Raw: «¿Quién podrá derribar las murallas?»

► Chris Jericho regresaría WWE , pero no esta noche en WWE Raw

Obviamente, los fans tomaron esto como una referencia a la canción de entrada de Chris Jericho en WWE, que inicia con un grito que dice: «¡Derriba las murallas!»

Puede que sí sea una forma sutil de WWE de ir allanando el terreno, pero, lo que muchos fans creían era que el Y2J iba a hacer acto de presencia esta noche en Raw. Y, al menos que se trate de un secreto muy bien guardado, parece ser que no estará esta noche Jericho en Raw regresando a WWE. Esto es lo que reporta Mike Johnson de Pro Wrestling Insider:

“No hemos escuchado a nadie dentro de WWE que crea que Chris Jericho vaya a estar esta noche en Nueva York en vivo, al menos hasta el momento de esta información».

Por su parte, Dave Meltzer confirmó en el Wrestling Observer Radio que WWE sí está promocionando el regreso de Jericho a WWE de manera sutil, aunque este permanezca todavía en el listado de lelenco de luchadores de AEW, en el sitio web oficial de esta empresa:

“Definitivamente están impulsando una gran expectativa de último momento, porque Adam Pearce habló de ‘derribar los muros’, y lo hizo a propósito, lo cual alimenta la idea de que Chris Jericho podría estar regresando».

Este sería el tercer regreso de Chris Jericho a WWE en su historia, y sería para tener un gran tour de retiro, pues ya tiene 55 años de edad. Eso sí, recientemente se mostró una fotografía en donde se le ve delgado y en gran estado físico.