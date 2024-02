Themba Gorimbo tiene trazado camino hacia pelea titular

El peso welter de UFC se visualiza peleando y ganando el cinturón de UFC este 2024 a pesar de tener solo tres peleas en la promoción y aún no ser visto como un contendiente al título en la división.

Puede ser una compra difícil para algunos, pero Gorimbo (12-4 MMA, 2-1 UFC), quien obtuvo una victoria por nocaut en el primer asalto en UFC Fight Night 235 el sábado pasado, está convencido de que tendrá una rápida y poco convencional camino hacia el título.

«Va a suceder. Lo que va a pasar es que será algo así como una pelea con poca antelación con un (oponente) top 10. Lo venceré y luego defenderé mi caso. No será un camino claro en el que tenga que luchar en las clasificaciones. No tengo que hacer eso. Cuando lo miro, tengo una gran plataforma. En segundo lugar, tengo la habilidad y soy una mala pelea para cualquiera que esté entre los 10 primeros. Puede que no lo piensen, pero lo soy”.

Gorimbo tiene marca de 2-0 desde que perdió por sumisión en su debut en UFC. Derrotó a Takashi Sato por decisión en mayo pasado y noqueó a Rodríguez este sábado.

El hombre de 33 años causó un gran revuelo fuera del octágono con su video de reacción viral cuando la estrella de cine y luchador de la WWE Dwayne Johnson le regaló una casa para vivir después de dormir en su gimnasio y solo tener unos pocos dólares a su nombre.

Gorimbo tiene la sensación de que las cosas saldrán a su favor y estará peleando por el cinturón inesperadamente. Cree que vencerá al campeón Leon Edwards o al invicto aspirante al título Shavkat Rakhmonov.

“No será el caso de que tenga que estar entre los 15 primeros, los 10 primeros o los cinco primeros. Para mí no deseo que nadie se lastime, pero alguien va a salir de la pelea. UFC les va a enviar un nombre, y el nombre es Themba Gorimbo, y no tendrán más remedio que aceptarlo. Y luego entro y hago mi trabajo, gano y será Leon o Rakhmonov. Creo que esos son los dos tipos que estarán en la cima cuando llegue allí”.