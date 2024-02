Natalia Silva tras UFC Fight Night 235: «Pronto seré campeona»

Para Natalia Silva, no importa contra quién pelee a continuación, ya que sólo hay una cosa en la que tiene sus ojos: el cinturón de campeonato de UFC.

La peso mosca femenina brasileña continuó su impresionante racha el sábado y mejoró su racha a 11-0 desde su derrota más reciente, que se remonta a 2017. Silva (18-5-1 MMA, 6-0 UFC) derrotó a la veterana luchadora de UFC Viviane Araujo ( 12-7 MMA, 6-6 UFC) con decisión unánime en la cartelera principal de UFC Fight Night 235 .

Aunque estaba en una posición privilegiada para hacer una mención, Silva quiso participar pidiendo un nombre y dijo que solo se concentra en el título.

«No sé cuál será la próxima oponente porque todo el tiempo he dicho que estoy aquí para ser la campeona. Estoy trabajando para esto y estoy aquí para pelear contra quien UFC me dé. Lucharé y ganaré porque tengo un enfoque en mi vida: quiero ser la campeona. Estoy trabajando todo el día para esto y pronto seré la campeona. Puedes marcar mis palabras. Estoy trabajando para esto”.

Aunque Silva no tiene a nadie en mente, sí tiene preferencia sobre dónde quiere pelear. Silva no tiene problemas para pelear en UFC Apex, pero le gustaría pelear frente a una multitud, especialmente si es en su país de origen.

«Entonces, cuando estoy peleando, no importa el lugar porque todo el tiempo que estoy aquí en la jaula, en mi mente pienso que este es mi gimnasio. En la jaula o en el gimnasio estoy relajada porque todos los días entreno ahí, pero prefiero volver a pelear con mis fans mirándome. Quiero pelear en Brasil o en otro evento con gente porque la energía es muy buena”.