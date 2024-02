La compañía de lucha libre independiente Absolute Intense Wrestling presentó su evento Eye for an Eye, el cual se llevo a cabo el 3 de febrero 2024, desde Tadmor Shrine in Akron, Ohio, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

Resultados Absolute Intense Wrestling 15 de septiembre 2023 | The JT Lightning Invitational Tournament 2023 Night One

Absolute Intense Wrestling es una promoción de lucha libre independiente que ha ganado popularidad en la comunidad de la lucha libre. El evento AIW Terror at the Temple, presentó una emocionante cartel de luchas, con algunos de los mejores luchadores de AIW compitiendo en el ring.

Resultados Absolute Intense Wrestling

Dex Royal venció a Mikey Montgomery Chuck Stone venció a Tre Lamar Dominic Garrini venció a Wylder AIW Tag Team Championship Match: Money Shot (Elijah Dean & Zach Nystrom retuvieron ante Bang & Matthews (August Matthews & Davey Bang) Magnum CK w/ Ziggy Haim venció a Derek Dillinger w/ Katie Arquette Four Way Match: Alec Price venció a Sam Holloway, Paul London yJoshua Bishop Wes Barkley and Isiah Broner vencieron a The Duke and Eric Taylor Street Fight: Josh Prohibition venció a Tyler Jordan