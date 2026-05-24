Thekla revela el origen de su nombre (y si ya superó a Gunther)

Thekla es la actual Campeona Mundial AEW. Antes de llegar a la empresa de Tony Khan, tuvo una exitosa etapa en Stardom, así que sus conocimientos de lucha estaban totalmente pulidos. Actualmente forma el Triangle of Madness al lado de Skye Blue y Julia Hart, y se prepara para defender el título en Double or Nothing en una lucha de cuatro esquinas en la cual sus rivales serán excampeonas mundiales: Kris Statlander, Hikaru Shida y Jamie Hayter.

En una entrevista con Sal Licata en The Sal Licata Show, Thekla habló sobre su reinado, su próxima lucha Double or Nothing y hasta sobre su paisano Gunther.

► «Nunca había luchado en New York»

—Estoy muy emocionada. No solo es el primer PPV de AEW en la ciudad de New York, sino que también es mi primer evento en New York. Nunca he luchado en New York, así que esto es… bueno.

—Entonces, ¿qué significa eso para ti, siendo de Australia? Ya sabes, entiendes lo grande que es Nueva York y…

—Espera. Alto ahí, alto, alto… ¿Quién dijo que yo era de Australia?

—¿No entendí bien? Pensé que sí.

—Eso me pasa mucho. Soy de Austria. Es un poco diferente. También se nota por el acento alemán tan marcado.

—Muy bien, entonces… siendo de Austria, ¿entiendes la importancia de la lucha libre en Nueva York y todo lo que Nueva York ha significado para el mundo de la lucha libre?

—Por supuesto que sí. Sé un poco de lo que ha estado pasando en Nueva York. Las grandes ciudades para la lucha son México, Tokio y Nueva York. Además, vamos a tener una de las entradas más grandes en la historia de AEW. Lo cual sería genial. Quiero decir, ya sabes, Nueva York está sold out.

—Mencionaste lo de Austria, ¿verdad? Tuviste que corregirme en eso. ¿Crees que ya has superado a Gunther como la mejor luchadora nacida en Austria?

—Uy, eso está reñido, diría yo. Normalmente me pongo en el primer puesto, pero me alegra que él sea un chico, yo sea una chica, ya sabes, no tenemos que competir realmente por ese puesto, pero creo que él puede hacer cosas que yo no puedo y viceversa. Digamos que así es.

—Eras una de las agentes libres más cotizadas en la lucha libre después de tu tiempo en Japón. ¿Tenías otras opciones? ¿Por qué elegiste AEW?

—Siempre tuve a AEW en mente y recuerdo haber visto los primeros shows de AEW con mis amigos. Y dije en tono de broma: «Oigan, escuchen todos los que están en la habitación. Denme unos tres, cuatro años y voy a estar en ese show». Así que creo que me gusta cumplir. Además, me gusta luchar, me gusta el valor que tienen los underdogs, y AEW era eso en ese momento. Me gusta ser parte de crear algo nuevo en lugar de, ya sabes, quedarme con algo que ha existido durante mucho tiempo. Creo que AEW es el producto más genial del mercado ahora mismo.

—¿De dónde viene el apodo de «Araña Tóxica»? Parece un apodo que podría ser un poco duro, trayendo tu toxicidad a AEW. ¿De dónde sacaste ese apodo?

—Lo inventé yo. Fue para mi debut, desde entonces ya era la Araña Tóxica. «Araña» es algo que me ha acompañado durante mucho tiempo, un apodo, porque Thekla es mi nombre real. Había una araña en una antigua película infantil de dibujos animados que se llamaba Thekla, y Thekla es un nombre muy raro, así que todos los niños del barrio siempre decían: «Oye, te llamas Thekla, como la araña». Así que lo de la araña siempre se me quedó. Y luego lo de tóxica es porque «Araña Tóxica» suena muy bien. Y siempre pensé ser sólo ruda, así que «Tóxica» es como decir, «¡Ten cuidado, peligro!». Esa soy yo.

Thekla Kaischauri, de 33 años, desde niña aprendió a tocar el violín, hizo gimnasia, y fue guitarrista de la banda de punk rock Death Row Groupies. Debutó como luchadora profesional en 2018, en Alemania, y el mismo año llegó a Japón, donde se convirtió en una gran estrella.