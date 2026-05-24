Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 30 de mayo 2026

AEW Collision se presentó en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine, y entre otras cosas vimos a FTR retener el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 20 de mayo vimos:

Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****) Rush venció a TJ Crawford (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 30 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el 30 de mayo 2026 en el Von Braun Center en Huntsville, Alabama (anteriormente conocido como Huntsville Civic Center y Von Braun Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados, y casa de los Alabama-Huntsville Chargers de la NCAA.

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