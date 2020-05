WrestleMania 33 tuvo uno de sus combates más emocionantes en The Undertaker vs Roman Reigns. Ambos tuvieron la oportunidad de compartir encordado en cinco ocasiones hasta ahora y esta fue sin duda la más especial. El samoano puede decir es uno de los dos luchadores que pudieron vencer a El Enterrador en su escenario favorito. Eso solo sirvió para aumentar el odio de los fanáticos hacia él, porque la victoria en realidad no la necesitaba. Y esto se comprobó el lunes siguiente en Raw, cuando atronadores abucheos lo recibieron. Aunque él respondió a ellos con una promo, de una sola frase, espectacular.

► The Undertaker vs Roman Reigns y un disgusto

Ha llovido mucho desde entonces, pero volvemos ahora a este enfrentamiento por una reciente entrevista de Taker con ESPN. El futuro miembro del Salón de la Fama de WWE reveló que se sintió disgustado. Disgustado volviendo a ver la lucha porque siente que pudo haberlo hecho mejor para Reigns.

"Fue difícil tener las cámaras allí. Estaba tan disgustado que no quería volver a verlo. A medida que envejezco sé lo que puedo hacer y lo que no. Sé cuando cojeo más. O cuando me estoy quedando atrás. Al volver a ver la lucha me sentí muy decepcionado por Roman. Incluso después de que fuera Brock Lesnar quien acabara con la racha, ese fue un combate importante para Roman en su carrera. Especialmente porque estaba en pleno ascenso. Yo quería hacerlo lo mejor que pudiera para ayudarlo".

El Enterrador se siente mal porque cree que no dio el nivel que tendría que haber dado para impulsar todavía más al luchador samoano. No nos cabe duda de que este no se sentirá de esta manera, que lo sintió como todo un honor. Un honor que probablemente nunca volverá a tener pero seguro que guardará en su memoria como uno de los mejores momentos de su vida el haber vencido a Taker en WrestleMania.