Tom Segura insulta a la lucha libre y le llueven las respuestas

Tom Segura es un popular comediante estadounidense, además de actor o podcaster, que lleva muchos años haciendo reír a muchas personas. Los suscriptores de Netflix pueden ver los cuatro shows de stand-up comedy que ha estrenado en la plataforma. Pero no es la única manera. Desde sus tiempos en la universidad está haciendo espectáculos por todo el mundo. Es además co-conductor del podcast Your Mom's House, con su esposa, la también comediante Christina Pazsitzky. Y ha trabajado tanto en televisión como en radio. Pero en reciente declaraciones no ha hecho reir mucho...

Sobre todo a los miembros de la industria de la lucha libre. Precisamente en su podcast, Segura hizo estos comentarios:

"Mucha gente ama la lucha libre. En mi opinión, la lucha libre es para malditos retrasados, pero a mucha gente le gusta. Es la basura más estúpida que he visto. Y si eres de los que piensa que no es así, eres un idiota. La gente habla del Undertaker. Es patético. Son personas patéticas".

Obviamente, muchas personas no se han tomado nada bien sus palabras, entre las cuales están algunas Superestrellas de WWE.

What a pile of 💩 https://t.co/PAW7PdprSC — THE KING (@BaronCorbinWWE) May 8, 2020

"Qué montón de mierd*".

"Hola, Tom. Durante años he sido fan tuyo y de Christina P. Soy un antiguo luchador universitario convertido en luchador profesional, y un fanático de la lucha profesional de toda la vida. Llevo 15 años en WWE y estamos en lo más alto del entretenimiento deportivo. "Hay villanos, héroes, enterradores, superhéroes y mucho más entre medias tanto para los niños como para los adultos. Somos como cualquier otra serie, película e incluso podcast, excepto que nosotros tomamos muchos más riesgos (además de Tom Cruise colgando afuera de la nave espacial de Elon Musk). "Estoy extremadamente orgulloso del increíble trabajo que los luchadores realizan cada día y disfruto de nuestro producto (casi siempre). Voy a asumir que tus comentarios son únicamente producto de un comediante intentando divertirse. Si no, siempre estoy dispuesto a hablar de la industria de la lucha libre".

Aww man, I’m like legit a huge fan of his. And although everyone does has their own opinions, this makes me sad. Dang 😕 https://t.co/E3fJDtwWD5 — Pretty Ricky (@KingRicochet) May 8, 2020

"Vaya, soy un gran admirador tuyo. Y aunque acepto que todos tienen su propia opinión, esto me da lástima".

Just figured wrestling fans should see this video of @tomsegura saying we’re all “retards” for future reference if his name comes up. pic.twitter.com/ejnYpyqBiC — Ryan Satin (@ryansatin) May 8, 2020

"Creo que los fans de la lucha libe deberían ver este video de Tom Segura diciendo que todos somos retrasados por si su nombre vuelve a surgir".

I don’t know if I’m more offended as a wrestler or a comedian. — RJ City (@RJCity1) May 8, 2020

"No se sí me ofende más como luchador o como comediante".

Maybe wrestling isn't real, but being bald and ugly is very very real.... https://t.co/Ff3l8LCfcf — Brian Pillman Jr. (@FlyinBrianJr) May 8, 2020