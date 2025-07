Aunque es bien sabido que The Undertaker reveló hace unos años que nunca tuvo una relación de amistad o muy cercana con Hulk Hogan, siempre hubo respeto entre ambos. Todo porque, al año del debut de The Undertaker en WWE, en Survivor Series 1991, luego de que The Undertaker le quitara el Campeonato Mundial de Peso Completo WWF a Hulk Hogan, el Hulkster acusó falsamente a Taker de no ser cuidadoso en el ring.

Hogan dijo que con su martinete, Undertaker le había lastimado el cuello y se quejó con Vince McMahon. A la semana, Hulk Hogan recuperó su título en el PPV WWF This Tuesday In Texas, realizado el 03 de diciembre de 1991, y Undertaker cree que todo fue culpa de Hogan, quien intentó sabotear su carrera en WWE.

► The Undertaker se despidió de Hulk Hogan tras su fallecimiento, pese a sus problemas

Y si bien no se sabe si realmente fue la queja de Hogan a Vince la que hizo que McMahon le quitara tan rápido el título a Undertaker, este lo vio así y reveló que, desde ese momento, si bien nunca se peleó con Hulk, sí sabía que lo quería de lejos, tratándolo amigable y respetuosamente, pero sin darle mucha confianza.

El caso es que Hogan y Taker solo tuvieron 13 luchas juntos en sus carreras y no fue sino hasta el 2002, más de una década de su incidente inicial, que The Undertaker le quitó el Campeonato Mundial Indisputable WWE a Hulk Hogan, su segunda gran victoria ante Hogan.

The Undertaker reaccionó así a la muerte de Hogan a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

The wrestling world has lost a true legend. His contributions to our business are immeasurable and for that I am appreciative. Thank you, Hulk Hogan. pic.twitter.com/aV4gdTcq4S — Undertaker (@undertaker) July 24, 2025

«La lucha libre ha perdido a una verdadera leyenda. Sus aportes a nuestro negocio son incalculables y por eso le estoy agradecido.

«Gracias, Hulk Hogan».

A lo largo de los años, Undertaker y Hogan compartieron escenarios fuera del ring y siempre se les vio sonrientes y con trato cordial y amable, aunque, claro está, Undertaker nunca lo consideró siquiera un amigo, sino, más bien, un compañero de trabajo muy complejo y complicado.

Desde SÚPER LUCHAS, deseamos un eterno descanso al alma del legendario Hulk Hogan y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Que en paz descanse, «The Hulkster», «El Inmortal» Hulk Hogan.

