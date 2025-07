Arvizu: «Morales apunta a regresar en noviembre contra Edwards o Buckley»

Raúl Arvizu tiene una idea clara en mente para el próximo paso en la carrera de uno de sus estudiantes más brillantes.

Un nombre importante y un regreso en noviembre son lo que Arvizu busca para Michael Morales, un contendiente de peso wélter en ascenso e invicto. El paso de Morales por la UFC ha sido impresionante, y Arvizu cree que pueden dar un paso más antes de que acabe el año. El entrenador principal del Entram Gym en Tijuana tiene varios nombres de interés, incluyendo un excampeón.

«Siento que hay muchos contendientes ahora mismo, y creo que Michael acaba de empezar a hablar de contendientes. Algunos ya están reservados, y también estamos a una o dos peleas de peleadores como los Belals, pero me gustan Geoff Neal y Leon Edwards. Esas son las peleas que me gustan para Michael».

Debido a la edad de Michael, somos muy pacientes y no tenemos prisa. Queremos que pelee y que siga mejorando. A veces, en la UFC, estos prospectos se mueven rápido, y conocemos esas historias. Uno gana tres o cuatro peleas, se enfrenta a un luchador de élite y luego vuelve a caer. No quiero eso para Michael, pero es cierto que estamos en una posición donde no hay muchas opciones. No podemos rechazar peleas, así que pelearemos con quien la UFC quiera que peleemos.