El mundo de la lucha libre profesional está de luto. Hulk Hogan falleció a los 71 años de edad el 24 de julio de 2025, y las reacciones no se hicieron esperar. Una de esas reacciones fue la de «El Ícono» Sting, de nombre real, Steve Borden, y quien compartió el ring con Hogan, tanto en NWA, como en WCW y en TNA Wrestling.

«HULK HOGAN – EL MÁS GRANDE DE TODOS

«No tengo palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí y por los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo. Te quise mucho y te voy a extrañar.

«Mi amigo, Terry Bollea, descansa en paz».

Sting y Hulk Hogan compartieron el ring tanto como amigos como rivales, en 51 ocasiones.

Desde SÚPER LUCHAS, deseamos un eterno descanso al alma del legendario Hulk Hogan y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Que en paz descanse, «The Hulkster», «El Inmortal» Hulk Hogan.

Hulk Hogan’s Entrance Song

“REAL AMERICAN” will always be the greatest in WWF history. As a kid it would give us goosebumps & and adults it STILL DID. pic.twitter.com/6HwpZDqrXo

— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) July 24, 2025