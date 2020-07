Quizá decir que The Rock recuerda a Kristian Harloff no tenga mucho significado para la mayoría. Para quienes no conozcan o no recuerden al propio Harloff. No se les puede culpar porque en realidad la mayor parte de su carrera la ha desarrollado fuera de WWE, fuera de la lucha libre profesional. Pero allá por el año 2001 trabajaba como escritor del imperio de Vince McMahon. Y en una ocasión tuvo un encuentro con La Roca entre bastidores.

► The Rock recuerda a Kristian Harloff

Esta historia se pone sobre la mesa ahora gracias al propio Dwayne Johnson. Pero todo comenzó con una publicación de Harloff en Twitter anunciando su próxima participación en el show de John Rocha. Una publicación que fue respondida por un fanático que lo conectó con el ex luchador.

Join me as I speak with this maniac @TheRochaSays on his show: https://t.co/178K30bPaR Live in 10 min — Kristian Harloff (@KristianHarloff) July 22, 2020

For everyone wondering about that hilarious @TheRock story. Here is the old clip showing what Kristian was referring to. https://t.co/XltlPJKfuy — Wolf In The North (@Epic_Wolf5) July 23, 2020

"Para todos los que se están preguntando acerca de la hilarante historia de The Rock. Aquí pueden ver el antiguo clip al que Kristian se estaba refiriendo".

Good times. “Eh eh” 😂👊🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) July 23, 2020

"Buenos tiempos".

The story was the best, two years later I ran into you at a birthday party, we talked for a bit, and you did this same exact thing to me at end of night. Life copying art. Ha hope all is well. — Kristian Harloff (@KristianHarloff) July 23, 2020

"La historia fue lo mejor, dos años después me encontré contigo en una fiesta de cumpleaños, hablamos un poco y me hiciste exactamente lo mismo al final de la noche. Espero que todo esté bien".

Kristian Harloff dejó la lucha libre y se hizo un nombre en YouTube como crítico de películas y como podcaster. Del mismo modo, fue productor ejecutivo de Collider Video o AMC Jedi Council. Es el creador además de Movie Trivia Schmoedown. Actualmente dirige SchmoeDown Entertainment Network, que se basa en un concurso al estilo trivial sobre películas. Un concurso en el que aparecerán próxiamente nombres como Chris Jericho o Kevin Smith.