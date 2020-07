The Rock recibe una oferta proveniente de NXT

No se sabe cuándo va a volver a aparecer en WWE, aunque es de suponer que sí que lo hará un día, pero The Rock recibió una oferta de NXT. No de Johnny Gargano, con quien recientemente compartió unos mensajes en redes sociales. Y tampoco para luchar.

¿Conocen a Robert Stone y su Robert Stone Brand? El manager y su grupo, que pretende dominar NXT, tiene ahora sólo una cliente, Aliyah. Aunque sí es cierto que están encontrando su hueco.

Pueden tener claro que no existe ninguna posibilidad de que La Roca tenga algún asunto con el representante o su agencia de representación. Únicamente para aplicarle su Rock Bottom seguido de su People's Elbow si lo tuviera delante. Aún así, la oferta se ha puesto sobre la mesa.

Stone hizo esta publicación en Twitter:

Hey @TheRock !!! We LOVE your twitter account. Would you like to collab??? DM here and one of my #RobertStoneBrand team members will get back to you and organize something special for you!

— #RobertStoneBrand (@RobertStoneWWE) July 21, 2020