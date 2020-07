Parece que después de graves lesiones que la tuvieron alejada de los encordados demasiado tiempo, de una mala racha de derrotas debido a la cual se la empezó a comparar con Curt Hawkins, Ruby Riott empieza a levantarse. A levantarse para buscar de nuevo el éxito en WWE pero también para defender a Liv Morgan.

Cuando la amante de los tatuajes volvió a la acción luchística fue precisamente para atacar a su ex mejor amiga (con permiso de Sarah Logan). Las dos comenzaron una rivalidad que no las llevó a ningún sitio así que quizá ahora quieran probar retomando su alianza. Sin la vikinga, porque está retirada y embarazada.

Además las dos tienen otras dos luchadoras a las que enfrentar si de verdad van a aliarse de nuevo: The IIconics. Fue Morgan quien comenzó una rivalidad con estas a la que ahora se suma Riott. Lo hace después de haber vencido a Peyton Royce el pasado lunes un mano a mano en Monday Night Raw. Fue este un triunfo conseguido después de que la semana pasada cayera ante Billie Kay en pocos minutos. Después del mismo, hizo esta publicación en Instagram:

"Cuando regresé después de las cirugías de hombro, pensé que las cosas estarían exactamente como las dejé, pero no lo fue así. Las cosas cambiaron... La gente cambió... Y no sabía cómo manejarlo. Pero el fuego dentro de mí volvió a prenderse cuando Peyton Royce le faltó al respeto a Liv Morgan .

Es interesante que Riott esté dando este cambio de actitud y pensar en cómo puede retomar su amistad con Morgan; además de lo que las dos pueden hacer juntas en la división femenil. Una vez la primera estuvo cerca de ser Campeona Raw con ayuda de la segunda, sin olvidar a Logan. Ahora podrían buscar el mismo objetivo o pensar en ser Campeonas de Parejas. Pero antes de todo esto, Morgan compartió dos interesantes publicaciones al respecto.

La segunda no la hizo ella sino una fanática que pregunta si de verdad Riott se merece una segunda oportunidad.

Does @RubyRiottWWE really deserve a second chance after that?

🤔 pic.twitter.com/GctmRUa5go

— ⚫️ ᔕEᗷᗩᔕTIᗩᑎ ⚫️ LIVin' life to the fullest ⚫️ (@SebastianLIVit) July 22, 2020