El reconocido periodista Brandon Thruston de Wrestle Nomics, ha revelado los detalles del contrato de The Rock con WWE que no solo lo convirtió en director ejecutivo de TKO Group Holdings, empresa que agrupa tanto a WWE como UFC, sino que, además, lo hizo retornar al ring en WrestleMania 40 y tener la rivalidad más dxestacada en WWE durante años.

Thurston pudo conocer los detalles del contrato de The ROck luego de que WWE, al ser una compañía pública que cotiza en la bolsa como TKO, anunciara sus ganancias en el primer trimestre de 2024.

Dwayne Johnson's WWE talent contract was published as an exhibit to WWE's annual report filed back in February.

Parts of it are redacted and the contract has several schedules that are omitted because that information is the type that TKO "treats as private or confidential".…

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) April 23, 2024