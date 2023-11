The Rock sorprendió a todos los fans de WWE volviendo mucho tiempo después a la empresa durante el SmackDown del 15 de septiembre para compartir un segmento con Pat McAfee y Austin Theory en el que él y el excomentarista atacaron a la joven Superestrella. Entonces, hablamos largo y tendido del momento, como no podía ser de otra forma, no todos los días La Roca se presenta ante el WWE Universe.

► El regreso de The Rock a WWE

Hoy lo hacemos de nuevo pues la estrella de Hollywood fue preguntado al respecto en su reciente visita a The Tonight Show with Jimmy Fallon.

«Aquí está lo sorprendente de eso. Estábamos en Boulder, yo estaba allí para el College Gameday, y me enteré la noche anterior de que WWE iba a estar en Denver, que está justo al lado. Llamé a mis amigos en WWE, a Nick Khan, y les dije: ‘He escuchado que SmackDown está aquí, ¿pueden confirmarlo?’ ‘Sí’. ‘Bien, The Rock va a aparecer en SmackDown’. Salí allí y fue realmente algo increíble.

«He tenido la suerte a lo largo de los años de entretener de muchas maneras diferentes, pero esa conexión con la audiencia de la WWE, no hay nada como ella. Mi música, salí allí, no tenían ni idea. Ustedes saben lo difícil que es guardar un secreto. No existe. Esto fue un secreto total. La gente se volvió loca. 13,000 personas sonaron como 130,000 personas. Fue increíble. La audiencia de la WWE es mi familia y los amo, y fue increíble.

«No hay nada como ir a SmackDown y repartir patadas en el trasero durante toda la noche en SmackDown.»

Cuándo volverá The Rock a WWE es una incógnita. Como cada año, se está hablando de si participará en WrestleMania 40 en 2024.