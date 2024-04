«(…) WWE y el equipo de The Rock se pusieron de acuerdo y lograron rentar dos bodegas, y a cada una de ellas envió un ring profesional, como el que se utiliza en cualquier show de WWE. (…) Allí, The Rock ha estado entrenando con los reconocidos luchadores Wolfgang y los hermanos Mark Coffey y Joe Coffey, quienes actualmente están en NXT y son conocidos como Gallus (…)». Esta información la publicamos en SÚPER LUCHAS pocos días antes de WrestleMania XL.

El trío de villanos fueron parte de toda la ayuda que recibió «The Final Boss» para dar el mejor espectáculo en el gran evento de año en la WWE y habiendo pasado casi tres semanas desde el mismo el samoano máximo les envía un agradecimiento a través de las redes sociales:

«Agradezco todo el esfuerzo, las ideas y el trabajo duro, muchachos. Hasta la próxima. Sigan pateando traseros y nos vemos en el camino».

Appreciate all the effort, ideas and hard work boys. Til next time. Keep kicking ass and see ya down the road.

– Final Boss

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 26, 2024