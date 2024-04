Mike Perry tiene un par de nombres en mente para futuros combates, dos nombres muy familiares para los aficionados a las MMA.

Perry, antiguo luchador de la UFC favorito de los aficionados, ha cosechado muchos éxitos fuera de las MMA, ya que su carrera en el boxeo sin guantes ha despegado. «Platinum» vuelve al cuadrilátero este sábado contra Thiago Alves en la pelea estelar de KnuckleMania 4 de BKFC.

Si tiene éxito, le gustaría cruzar su camino con el ex luchador de UFC Darren Till o la estrella de YouTube convertida en boxeador Jake Paul.

«Darren Till y Jake Paul», dijo Perry a MMA Junkie cuando se le preguntó sobre posibles futuros oponentes. «Darren Till es un gordo hijo de p*ts que ha estado hablando y no peleando. Queremos hacer que esa pelea suceda porque ha pasado mucho tiempo y la gente quiere verlo, así que me gustaría hacer que suceda. Así que vamos a hacer que suceda, para que pueda golpear su c*lo gordo en la cara.

«Jake Paul nació con una cuchara de plata en la boca y no tuvo que pasar por la m*erda que yo pasé. Yo crecí como un chico normal en mi bici por las calles, haciendo deporte, y no haciendo los deberes, y mier*da. Jake Paul me está quitando todo por lo que he trabajado, así que quiero luchar contra ese hijo de p*ta. Ponme en el ring de boxeo».

Aunque Perry aspira a grandes combates en el futuro, su principal objetivo es este sábado. Entiende que Alves es un duro reto para él y se lo está tomando muy en serio.

«Thiago y yo somos muy parecidos en estatura, tamaño y complexión», afirmó Perry. «Creo que mis habilidades mostrarán las diferencias entre nosotros, y mis capacidades en el cuadrilátero de boxeo sin guantes. Él tiene la experiencia de haber disputado dos de estos combates, pero también ha estado de baja, por lo que su cuerpo está muy descansado, y está muy hambriento por esta oportunidad, y quiere venir a por mí por todo lo que estoy diciendo, pero sé que tengo que respaldarlo, y estoy preparado.»