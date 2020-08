Reacciones a la compra de la XFL por parte de The Rock

Es un hecho que The Rock adquiere la XFL, junto a su ex esposa Dany García y la empresa privada de inversión RedBird Capital por un total de 15 millones de dólares. En realidad, para ser más concretos, las tres partes se unen a Alpha Acquico, LLC, con este objetivo.

La venta no estará totalmente hecha hasta el 7 de agosto pero, como apunta PW Insider, el tribunal de bancarrota del Distrito de Delaware decidió que eran los únicos calificados para hacer la compra, motivo por el cual además la subasta que estaba prevista para encontrar un nuevo comprador fue cancelada.

► The Rock adquiere la XFL: el mundo de la lucha libre reacciona

En espera de más información, es momento de conocer las opiniones que algunos miembros de la lucha libre profesional han publicado en Twitter.

Wrestling. Done. Biggest draw ever. Movies. Done. Biggest draw ever. Fashion. Come on. Done. Stud. Sports? He’ll buy the XFL 🤷‍♂️@TheRock has been my inspiration for everything ... mind blowing humanbeing. Unreal drive! Keep taking over the world dude 💪 https://t.co/EpIEyGqIJ3 — Man On A Quest played by Ethan Page (@OfficialEGO) August 3, 2020

"La lucha libre. Hecho. El más grande de la historia. Las películas. Hecho. El más grande de la historia. La moda. Hecho. Venga. Es un semental. ¿Deportes? Va a comprar la XFL. The Rock ha sido mi inspiración para todo... Un ser humano alucinante. ¡Un impulso irreal! Sigue haciéndote con el control del mundo, amigo".

"Oye, The Rock, tenemos que hablar".

The XFL really had a shot before the pandemic hit. The new rules made the games fun, there were actual good football players on the field and minds on the sideline. And now you’ve got the male Beyonce running things? This is exciting. — Kazeem Famuyide 🍎 (@Kazeem) August 3, 2020

"La XFL realmente tuvo una oportunidad antes de la pandemia. La nuevas reglas hicieron que los partidos fueran divertidos, había jugadores realmente buenos en el campo y buenas mentes afuera. ¿Y ahora van a tener a la versión varonil de Beyonce a los mandos? Esto es emocionante".

Fairly certain The Rock remembers me from his visit to the PC and I‘m at the top of the XFL quarterback list. — Malcolm (@Malcolmvelli) August 3, 2020

"Estoy bastante seguro de que The Rock me recuerda de su visita al Centro de Rendimiento y estoy en el top de su lista de mariscales de campo".

Last year, The Rock said he wanted to see Colin Kaepernick given the opportunity to play football again. This year, The Rock is attempting to buy his own football league. Wonder if Colin will be getting a call. pic.twitter.com/rATlx3mjLl — Ryan Satin (@ryansatin) August 3, 2020

"El año pasado, The Rock dijo que quería que Colin Kaepernick tuviera una nueva oportunidad de jugar al fútbol. Este año, The Rock va a comprar su propia liga de fútbol. Me pregunto si Colin va a recibir una llamada".

