Shane McMahon regresará a Raw esta noche

Shane McMahon fue visto por última vez cuando Kevin Owens lo despidió de SmackDown el día que la marca azul hizo su gran debut en la cadena FOX. Recordemos que ambos se enfrentaron en una lucha de escaleras con la estipulación de que el perdedor sería despedido. Kevin Owens fue el vencedor y fue quien se dio tal gusto.

Esta tarde, WWE anunció en su cuenta de Twitter de que Shane McMahon estará de vuelta en la programación de WWE y estará en el episodio Raw esta noche. Sin embargo, no dio mayores detalles del motivo de su aparición.

Shane-O-Mac is back!@shanemcmahon RETURNS to #WWERaw TONIGHT. What will he have in store? pic.twitter.com/el0kAtiUpg

— WWE (@WWE) August 3, 2020