The Rock habla sobre la adquisición de la XFL

Tan pronto como este 7 de agosto podría hacerse oficial: la XFL es vendida a The Rock. No sólo la leyenda de la lucha libre la ha comprado sino que se ha asociado con su exesposa, madre de su hija y socia, Dany García, con RedBird Capital y Alpha Acquico, LLC, para hacer posible la adquisición de una liga profesional de fútbol americano hasta ahora en manos de Vince McMahon. Ni siquiera hizo falta una subasta para que se confirmara a los nuevos dueños.

► La XFL es vendida a The Rock

Mucho se ha hablar de esta transacción en los próximos días, en las siguientes semanas, en los meses que están por venir. Pero ahora es momento de conocer las primeras declaraciones de La Roca al respecto. Porque todo el mundo estaba esperando que, aunque no es el único comprador, dijera unas palabras después de esta gran noticia. La estrella de WWE, de Hollywood, de todo lo que hace, en realidad, hace esta publicación en Twitter:

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020

"Con mi ardiente compañera Dany García y RedBird Capital, hemos adquirido la XFL. He construido una carrera con mis propias manos, con gratitud y pasión, y voy a aplicar todo esto a nuestra marca. ¡Estoy emocionado de crear algo especial para los fans!".

También quiso pronunciarse Dany García.

For The Love of Football

For The Love of The Athletes

For The Love of The Fans@xfl2020 #Owner @TheRock #GerryCardinale pic.twitter.com/gNTHiJeDp8 — Dany Garcia (@DanyGarciaCo) August 3, 2020

"Por amor al fútbol. Por amor a los atletas. Por amor a los fanáticos".

"Cuando The Rock crea una imagen genial para ti. ¡Gracias, socio!".

García quiso además lanzar una pulla a quienes están apuntando únicamente a La Roca como comprador.

When you are equal in the ownership, leadership and investment but not in the headline 🤔@soshnick https://t.co/1IzWDxH4T6 — Dany Garcia (@DanyGarciaCo) August 3, 2020

"Cuando también eres compradora, líder e inversionista, pero no estás en primera plana".

