The New Day retiene el Campeonato de Parejas en triple amenaza

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) lograron obtener el Campeonato Mundial de Parejas en WrestleMania tras vencer a The War Raiders (Ivar y Erik) y ahora buscarán defender el cetro que será en modalidad amenaza triple ante los mismos «Vikingos» y ante dos miembros de American Made: Brutus Creed y Julius Creed,

El combate comenzó con todo por parte de los War Raiders, quienes se lanzaron contra sus cuatro rivales, incluso limpiando el ring y proyectando a Ivar sobre todos ellos. Sin embargo, American Made y New Day se vieron obligados a aliarse para atacar a los otros dos luchadores y dejarlos momentáneamente fuera de combate.

Lo más sensato era eliminar de la ecuación a los Vikingos, el equipo más fuerte, para sacarlos de acción cuanto antes. Con relevos constantes, intentaron mantener controlado a Erik, quien parecía incapaz de reaccionar.

Erik tardó en recuperarse, pero finalmente logró dar el relevo a Ivar, quien entró con toda su potencia para atacar a los cuatro oponentes. No obstante, cuando intentó volar desde las cuerdas, Kofi lo detuvo. Los Creed trataron de retomar el control, aunque con muchas dificultades, ya que los Raiders lograron derribar nuevamente a sus rivales.

Al final, Xavier Woods quedó solo en el ring. Erik intentó subir al esquinero, pero Julius se lanzó sobre él. Sin embargo, fue Xavier quien sorprendió al llevar al luchador de American Made al toque de espaldas, llevándose la victoria y sellando el combate.