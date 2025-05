WWE RAW 26 DE MAYO 2025 .— En WrestleMania, The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) lograron obtener el Campeonato Mundial de Parejas tras vencer a The War Raiders (Ivar y Erik). Desde entonces no han tenido acción, pero llegó la hora de su primera defensa, que será en modalidad amenaza triple ante dos miembros de American Made: Brutus Creed y Julius Creed, además de los propios War Raiders. Los ahora rudos Kingston y Woods buscan consolidar su reinado, y será ante estos dos equipos cuyos estilos no podrían ser más contrastantes. ¿Podrán sobrevivir a la fuerza bruta y a la técnica de sus retadores? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Yuengling Center, en Tampa, Florida.

Akira Tozawa, miembro de Alpha Academy, se enfrentará a Rusev, quien ha causado estragos desde su regreso. Tozawa solicitó esta lucha al Gerente General Adam Pearce, buscando vengar los ataques previos del búlgaro.

En luchas clasificatorias para Money in the Bank, veremos un par de amenazas triples. Por un lado, Seth Rollins vs. Sami Zayn vs. Finn Bálor. Por el otro, Chad Gable vs. Dragon Lee vs. Penta.

WWE Raw 26 de mayo 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro