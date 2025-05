Penta clasifica a Money in the Bank con ayuda del Hijo del Vikingo

Los lugares para Money in the Bank se están terminando y en RAW se realizó un combate de triple amenaza, donde se enfrentaron tres luchadores por un sitio en este combate. Fue así que Penta, Dragon Lee y Chad Gable chocaron en el ring por la gran oportunidad.

En primera instancia, los dos enmascarados se enfocaron en Gable para sacarlo del ring y luego enfrentarse, recordando varios combates que tuvieron en territorio independiente.

Lee tomó el control por unos momentos, pero Gable pronto reaccionó con fuertes golpes y un par de suplex con puente, sorprendiendo a sus dos rivales. Sin embargo, el ritmo del combate se aceleró con una serie de ataques cruzados. Penta levantó a Gable, mientras Dragon Lee castigaba a ambos, siendo Chad el que más sufrió.

Gable se recuperó y atrapó a sus dos oponentes con una cuerda para golpearlos con patadas. Aunque ambos lograron liberarse, los mexicanos continuaron siendo dominados.

Durante el combate, Chad Gable se encaró con el Hijo del Vikingo, quien estaba en primera fila. En ese momento, Dragon Lee se lanzó con un tope, pero Gable se hizo a un lado y el impacto terminó sobre Penta. De inmediato, Gable aprovechó para golpear al Vikingo, quien se encontraba distraído.

Gable subió a Penta al ring, pero tanto él como Dragon Lee reaccionaron para continuar la lucha, enviando a Gable a la lona por unos momentos. No obstante, Chad sorprendió con un doble suplex contra los enmascarados.

Después de conectar un moonsault, Gable intentó un segundo, pero el Hijo del Vikingo intervino para golpearlo. Aprovechando la situación, Dragon Lee aplicó unas estacas, pero Penta sacó del ring a Lee y luego derribó a Chad para llevarse la victoria.

PENTA QUALIFIES FOR THE MEN’S MITB.

THIS WAS ONE OF THE BEST MATCHES I’VE SEEN ON MONDAY NIGHT RAW.

WHAT. A. MATCH. 🔥#WWERaw

pic.twitter.com/Kb6pOlwAnq

— EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) May 27, 2025