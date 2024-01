The Miz y R-Truth derrotaron a Dominik Mysterio y JD McDonagh

The Miz realizó una entrevista al polémico The Judgment Day, en un segmento que no causó mucha gracia a los luchadores oscuros.

El Asombroso invitó a Truth para hablar de su «equipo» con quien empezó a hablar sobre lo que era el conjunto encabezado por Rhea Ripley y Damian Priest. Pero en ese momento aparecieron Dominik Mysterio y JD McDonagh para criticar a Miz y su invitado.

Tras varios minutos de intercambiar insultos, The Miz hizo equipo con R-Truth recordando una vieja alianza para enfrentar a Dominik Mysterio y JD McDonagh.

Ambos equipos se mostraron conjuntados, haciendo un buen trabajo en el combate, siendo los enviados de Mami, quienes tenían que demostrar más sobre el ring, aunque no tuvieron una noche sencilla.

Truth golpeó a McDonagh y luego The Miz terminó con un rompecaras para derrotar a su rival y llevarse la victoria.