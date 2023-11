Gunther es el Campeón Intercontinental más longevo de la historia de WWE, no obstante, no es el luchador que más días ha tenido en sus manos el título en cuanto a la totalidad de sus reinados (530); en realidad, él está en su primero. Pero Don Muraco (539 en dos veces), The Miz (592 en ocho veces) y Pedro Morales (592 en dos veces) lo superan.

► El objetivo de The Miz

Y curiosamente dentro de unas horas va a exponer el título ante The Awesome One, que no solo tiene el objetivo de detenerlo sino también de mejorar sus números en dicho sentido. Como dice en TNT Sports, quiere ser el luchador que más días ha tenido consigo el cinturón.

«Romper el récord de la mayor cantidad de días como poseedor del Campeonato Intercontinental y la mayor cantidad de reinados. Estoy a un reinado de empatar en el primer lugar. Creo que me faltan, como, 25 días para tener el título más que cualquiera. Creo que Pedro Morales me supera en este momento por unos 25 días, así que sería, quiero decir, sería un logro bastante genial. Sería simplemente otro reconocimiento para agregar a mi ya bastante destacada carrera».

After achieving so much in WWE, is there anything left on The Miz's bucket list? 📜@mikethemiz spills the details on one item he's aiming for ⬇️ Watch the full exclusive 👉 https://t.co/uZ3Tw30psf#SurvivorSeries | 🎙️ @SandhuMMA pic.twitter.com/iQ1SdigflG — WWE on TNT Sports (@wweontnt) November 23, 2023

The Miz sí que es el luchador que más veces ha tenido el título en sus manos. Y solo necesitaría de manenerlo 26 días para romper el récord que quiere. Veremos qué sucede en el Premium Live Event.

El cartel de WWE Survivor Series: WarGames 2023 es: