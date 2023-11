La preocupación de Randy Orton por no volver a WWE

Randy Orton volverá finalmente a luchar en WWE en Survivor Series 2023, pero tenía la preocupación de que su espalda nunca estuviera lo suficientemente recuperada y no pudiera hacerlo, según revela Kurt Angle en un episodio reciente de The Kurt Angle Show. The Viper será uno de los participantes de la lucha WarGames, lo cual podemos decir que no es la mejor manera de entrar nuevamente a la acción luchística después de todos los problemas de salud que ha tenido.

► La preocupación de Randy Orton

«Ya era hora. Me alegra que haya regresado porque estuve en contacto con él durante bastante tiempo cuando estaba fuera debido a la lesión, ya que Kim [Orton] y Giovanna [Angle] son mejores amigas. Él me decía: ‘Oye, hombre, no pinta bien. No sé cómo va a sanar mi espalda, si es que va a sanar’. Así que estaba un poco preocupado durante un tiempo y eventualmente comenzó a mejorar y ahora creo que está bien, pero fue bastante grave por un tiempo», dijo Kurt.

«No sabían [si Orton regresaría]. Randy, él es joven también. Quiero decir, está en sus 40, pero aún es bastante joven. [Comparado con] yo y otros tipos que están luchando, como Sting en sus 60 y Chris Jericho en sus 50. Así que sí, todavía es joven. Todavía tiene unos buenos seis o siete años si se mantiene saludable«.

El cartel de WWE Survivor Series: WarGames 2023 es: