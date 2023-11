Swerve Strickland y Adam Page dieron en Full Gear una de las luchas más espectaculares de 2023 en AEW. ¿Cómo la evalúa Matt Hardy? El veterano de las cuerdas comparte sus pensamientos sobre la actuación de sus compañeros en el evento durante un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy haciendo referencia a la violencia o a que su victoria lleva a The Realest One a un nuevo nivel como All Elite.

► Swerve vs. Hangman en Full Gear

«De principio a fin, pensé que fue un gran evento. Creo que todos pusieron todo de su parte. Hubo mucha variedad en el show, de lo cual soy muy fan. Para mí, hay muchas luchas que amé absolutamente, que pensé que lo hicieron genial. Mucha gente se esforzó mucho y trabajó duro en el evento. Pero para mí, la lucha que realmente destacó y que realmente me tuvo al borde del asiento, me tuvo involucrado, fue la lucha entre Swerve y Hangman. Pensé que fue increíble. Sé que fue una lucha polarizante para algunas personas. A algunas personas no les gustó, pero me encanta cómo intensificaron su rivalidad, su historia, y la llevaron a otro nivel. Hicieron algunas cosas que son muy memorables, que no olvidarás en mucho tiempo. Estuve de acuerdo con eso».

«Sí, estaba haciendo eso (luchas violentas) en 2016, antes de que fuera popular, supongo, o antes de que no lo fuera. Fue una situación realmente intrigante. Si esos dos tipos estaban de acuerdo con eso, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Fue salvaje. Entiendo por qué a algunas personas… probablemente es demasiado para algunos que ven lucha libre. No es para todos. Pero hay personas que verán esto, que verán este clip o leerán el artículo de TMZ sobre Swerve y Hangman, y verán a Hangman escupiendo sangre, y eso les intrigará. Van a buscar AEW y revisar esto, o van a enterarse de AEW. En ese sentido, aunque fue polarizante, fue algo bueno para atraer la atención sobre el producto y hacer que la gente hable sobre el producto«.

«El hecho de que estés hablando de que fue grotesco o lo que sea, hicieron algunas cosas que fueron realmente violentas. Creo que si cambias algunas de esas situaciones que a algunas personas no les gustaron necesariamente, y pones en su lugar otras situaciones menos violentas, aún habría sido una lucha increíble, solo por la historia que contaron. Hay un verdadero odio entre estos dos. Swerve invadió la casa de Hangman, algo que no ha sucedido en mucho tiempo, y fue muy personal, se sintió muy personal. Se sintió muy real. Podías sentir el odio entre estos dos hombres. Su historia, me gustó. No me importó la violencia excesiva. Una vez más, fue en pago por evento. No es algo que estemos haciendo en la televisión. Esto fue literalmente en pago por evento, así que tenías que buscarlo y comprarlo por separado para asegurarte de verlo. Pensé que fue realmente apropiado para la historia y la rivalidad que tienen ahora, siendo los enemigos definitivos«.

«Puedes sentir que (Strickland) está subiendo rápidamente en la escalera. Soy un gran fan de Swerve, un gran defensor de Swerve. Me gusta su estilo. Él y Hangman, su química está fuera de serie. Ahora tiene dos victorias sobre un ex campeón mundial como Hangman Adam Page, lo cual es muy importante, y también le da a Hangman un problema al que regresar, como que tiene que obtener esa victoria, tiene que vengarse, tiene que vencer finalmente a Swerve. Así que eso es una historia en sí misma».