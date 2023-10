The Creed Brothers derrotaron a los Lotharios en un intenso combate

Después de su impresionante presentación en RAW el pasado lunes al derrotar a Alpha Academy, The Creed Brothers llegaron a NXT Halloween Havoc para enfrentarse a Los Lotharios, Ángel Garza y Humberto Carrillo.

Durante las últimas semanas, ambas facciones han tenido problemas entre sí, e incluso han competido por el título en un par de ocasiones, sin embargo, ninguno de los dos equipos logró hacerse con el cetro.

Así que, se decidió llevar a cabo un enfrentamiento sin descalificación, en el que las mesas, sillas y escaleras estuvieron permitidas.

El equipo de los Creed Brothers comenzó el combate con fuerza, rompiendo una mesa al poco tiempo y arrojando a los mexicanos sobre ella.

No obstante, las cosas no iban a quedarse así, ya que los miembros de la Dinastía Garza reaccionaron rápidamente, utilizando una silla para contraatacar y luego buscaron otras armas para continuar el combate.

Las cosas se emparejaron y ninguno de los dos equipos se guardó nada, pues empezaron a usar todo utensilio que se les paraba enfrente. Por lo que los castigos contra estos llamaron la atención de la afición, que no podía creer lo que estaban viendo.

Las caídas sobre las mesas y escaleras, así como los golpes con sillas, no pararon de uno y otro bando, por lo que parecía sorprendente que ambos lados resistieran los golpes.

