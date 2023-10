The Creed Brothers evalúan su debut en WWE RAW

The Creed Brothers, Julius y Brutus Creed, debutaron esta semana en WWE RAW enfrentando y derrotando a Alpha Academy, Chad Gable y Otis, en lucha de parejas. Fue una gran primera oportunidad para los que fueran Campeones de Parejas NXT tanto a la hora de dar una buena actuación como de vencer a quienes fueron Campeones de Parejas Raw. Y tras el programa los próximamente nuevos fichajes del main roster compartieron sus sensaciones.

The Creed Brothers and Alpha Academy are giving it their all on #WWERaw! pic.twitter.com/9ICNJBKu3u — WWE (@WWE) October 31, 2023

► El debut de The Creed Brothers

«Esos son chicos a los que veíamos competir en lucha amateur mientras crecíamos, así que compartir el ring con ellos esta noche fue especial. La audiencia de Raw solo nos ha podido vernos por un periodo de tiempo muy corto, pero nosotros conocemos Raw de toda nuestra vida. Crecimos viendo este programa, así que en algunos momentos de hoy, me encontré atrapado por la emoción, sabiendo que iba a salir a luchar en Monday Night Raw con mi hermano, algo que hemos querido hacer toda nuestra vida. Fue un momento genial, sin duda», dijo Julius.

«También me emocioné al pensarlo. Fue increíble. Salimos allí, y al final la multitud vitoreó aún más cuando ganamos. Eso me sorprendió y sorprendió a todos. No sabía qué esperar. Nos enfrentamos a los mejores contra los que hemos competido, y salimos victoriosos. No solo ganamos, sino que la multitud nos respaldó, y eso me sorprendió», dijo Brutus.

«Tozawa simplemente estaba en mi camino. Maxxine y yo estábamos teniendo un pequeño enfrentamiento, un pequeño momento porque por alguna razón, creo que ella piensa que puede competir de igual a igual con The Pitbull, así que tuve que poner las cosas en su sitio«, dijo también su inseparable Ivy Nile.